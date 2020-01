Klybeckquai erhält neue WC-Anlagen

Das frei gewordene ehemalige Migrol-Areal am Klybeckquai war im Frühjahr 2014 von der Regierung an den Verein Shift Mode zur Zwischennutzung bis 2019 übertragen worden. Diese ist inzwischen bis 2024 verlängert worden und wird möglicherweise bis 2029 andauern. Der Kanton Basel-Stadt hatte die Fläche 2013 im Baurecht übernommen. Auch das benachbarte Ex-Esso-Areal am Klybeckquai wird zwischengenutzt.