Klimawandel: Spalenberg wird gesperrt

Zwar ist noch unklar, weshalb genau das Gestein weggebrochen ist, doch für Hans-Rudolf Keusen, Geologe und Experte für Naturgefahren beim Schweizer Alpen-Club (SAC), ist die Hitze «mit hoher Wahrscheinlichkeit» mitverantwortlich: «In immer höheren Lagen taut der Permafrost», sagt Keusen. Auch am Spalenberg. Einst ständig vereiste Gesteinsschichten tauen auf und machen den Aufstieg unsicher. «Deshalb kommt es über 2500 Metern über Meer immer häufiger zu Steinschlag und Felsstürzen. Vor allem in nördlich exponierten Felswänden», so Keusen.

Schon der sechste Absturz

Es handelt sich um den sechsten Absturz in dieser Saison am Spalenberg. Zu viel für die Regierung. «Die Sperrung des Spalenbergs geschieht aufgrund von sicherheitstechnischen Erwägungen. Die Regierung Basel-Stadt kann die sorglose Besteigung des Spalenbergs durch Einheimische wie Touristen nicht mehr garantieren. So bleibt der Berg bis auf Weiteres gesperrt.»

Spalenbergführer Burckhardt ist entschieden gegen eine Sperrung: «Ob Einheimischer oder Tourist, es wissen alle, dass der Spalenberg kein Matterhorn ist. So muss jede und jeder wissen, was er tut. Wir weisen auf die Gefahren hin, und solchen mit Flipflops sagen wir, sie sollen am Marktplatz Glace essen.»

Sanft und wohldosiert

Auf Nachfrage bei der Regierung, weshalb sie nicht auf das Prinzip Eigenverantwortung setze, beschied sie schriftlich: «Seit 2006 arbeitet die Regierung daran, die Basler Bürgerinnen und Bürger mit vielen sanften Vorschriften und wohldosierten Verboten in ihre Unmündigkeit zu entlassen. Angesichts der Bedrohungslage am Spalenberg kann die Regierung nicht von diesem Prinzip abrücken und wiederum Eigenverantwortung und gesunden Menschenverstand einführen. Schon aus versicherungstechnischen Gründen ginge dies nicht, haben die Versicherungen ihr Kleingedrucktes doch stets an die neuen Erlasse angepasst. Und ein Abrücken von der Bevormundung würde die unterdessen daran gewöhnte Bevölkerung nicht verstehen und die Touristen sowieso nicht.»