Klimaaktivisten werden aus Haft entlassen

Die bei der Klima-Demo vom Montag vorläufig festgenommenen Personen wurden teils schon gestern aus der Haft entlassen. Die restlichen Festgenommenen werden heute im Verlauf des Tages auf freien Fuss gesetzt.

Die Klimaaktivisten besetzten am Montagmorgen Bankeneingänge in Basel und in Zürich. Die Blockadeaktion wurde daraufhin von der Polizei unterbrochen, 19 Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat zwischenzeitlich Verfahren wegen Verdachts der Nötigung, des Landfriedensbruchs, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs sowie der Hinderung einer Amtshandlung eingeleitet.