Klimaaktivisten protestieren weiter

Am Montag demonstrierten eine Gruppe von Umweltaktivisten gegen die UBS am Aeschenplatz in Basel. Dort blockierten sie während des Vormittags die Eingänge und hinderten die Mitarbeiter daran, zur Arbeit zu gehen. Nachdem die Bank Anzeige gemacht hatte, löste die Polizei am Nachmittag die unbewilligte Demonstration auf. Dabei wurden 19 Aktivisten verhaftet.