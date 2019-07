Klarstellung

Im Februar 2018 berichtete die Basler Zeitung mehrmals über das Thema der Forellenhaltung in einem Gastronomie-Betrieb in Basel. Das Veterinäramt des Kantons Basel-Stadt legt Wert auf die Feststellung, dass es zu keinem Zeitpunkt das Gesetz eigenmächtig ausgelegt oder überstrapaziert hat. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung der Basler Zeitung war das Veterinäramt dabei, Vorabklärungen in Koordination mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zu treffen.