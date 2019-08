Kinder malen wie Rudolf Stingel

Subtil tüftelt die achtjährige Chloé an einem Stempelbild. «Der Zugang zur Kunst ist hier einmalig», schwärmt ihre Mutter. Eltern und Kinder seien zusammen in die Materie vertieft, beobachtet Associate Curator Ioana Jimborean. «Sie wagen sich an ein anderes Medium», ergänzt sie.

Freier Eintritt

«Die Fondation Beyeler ist ein Ort für alle», sagt Janine Schmutz, die Leiterin der Kunstvermittlung. Dieses Jahr feiere man das 10-Jahr-Jubiläum mit einem freien Eintritt für die Besucher. Mit dem erweiterten Familientag werde den Kleinsten einen lustvollen Zugang zur Kunst vermittelt, schwärmt Schmutz. Kunst solle Spass machen. Eine Familie lässt Kugeln auf einer Holzbahn vom Spielzeugmuseum Riehen rollen und ein Paar mischt sich an der Sirupbar Zitrone ins Gratiswasser.

Mit der Ausstellung Stingels werden Berührungsängste ge­genüber der Kunst abgebaut. Das kommt an der Familienführung besonders zum Ausdruck. «Was ist die Zukunft der Malerei?», fragt Tourguide Jana Leiker ihre kleinen Zuhörer, die ihren Erklärungen zu Stingels Bruch mit medienspezifischen Grenzen gebannt folgen. «Stingel braucht euch, um ein Kunstwerk zu malen», betont Leiker. Die engagierte Kunstvermittlerin, die das Sommerfest für die offene und dynamische Stimmung schätzt, fordert die Teilnehmer auf, sich auf der Silberfolie im letzten Raum der Ausstellung zu verewigen. «Papa», schreibt ein Teenager, der dafür kurzerhand auf die Schultern des Verewigten steigt.

«Die Fondation Beyeler ist ein Diamant für die Region», sagt Herbert M. gerührt, dessen 14-jährige Tochter Sofia vom ­Airbrush-Workshop schwärmt. Stündlich probieren sich in den Studioräumen zwölf Teilnehmer à la Stingler an der Airbrush-Technik aus. «Wenn auch nicht so viele Jugendliche wie erhofft», räumt Mia Felice von Art Lab ein. Im Open Studio üben sich Jugendliche an einem Schnitt. Zum Berliner Elektropopduo 2raumwohnung zertanzen Sommernächtler schliesslich ihre Picknickdecken.