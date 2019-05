Keine Trottoirs mehr in der Freien Strasse

Wieder mit Alpnacher Quarzstein

Der Neugestaltung zugrunde liegt das 2015 vom Grossen Rat verabschiedete Gestaltungskonzept Innenstadt. Wie schon in der Greifengasse und in der unteren Gerbergasse werden in der Freien Strasse sowie in der Streitgasse und in der Rüdengasse die Trottoirs nivelliert. Der bestehende Teerbelag soll über die ganze Strassen- respektive Gassenbreite durch Steinplatten ersetzt werden. Verlegt werden sollen wiederum Platten aus einheimischem Alpnacher Quarzstein. Bei diesem handle es sich um einen geeigneten Stein, der sich bestens bewährt habe, sagte Regierungsrat Wessels. Anfängliche Skepsis in Zusammenhang mit Verschmutzungen habe als unbegründet erwiesen.

Benötigt werden nach Auskunft des Bau- und Verkehrsdepartements insgesamt rund 8000 Quadratmeter Steinplatten. Davon entfallen 6900 Quadratmeter auf die 600 Meter lange und durchschnittlich 12 Meter breite Freie Strasse. Fertig verlegt kostet ein Quadratmeter Steinplatten rund 1000 Franken. Ein Teerbelag würde rund 320 Franken pro Quadratmeter kosten.

In der Kaufhausgasse und im oberen Teil der Barfüssergasse erfolgt die Neugestaltung analog dem Münsterberg oder der Rittergasse: Die Trottoirränder fallen ebenfalls weg, die Strassenränder werden aber mit geschliffenen Rheinwacken gepflästert. In der Strassenmitte bleibt ein Asphaltband bestehen. Durch die einheitliche Gestaltung der Gassen soll laut dem Bau- und Verkehrsdepartement die Verbindung von Barfüsserkirche und Münster über die Kaufhausgasse, die Barfüssergasse und den Münsterberg sichtbar gemacht werden. Der untere Teil der Barfüssergasse erhält eine durchgehende Pflästerung, um den historischen Charme der Barfüsserkirche zu betonen.

Drei Jahre Bauzeit

Die seit Jahrzehnten diskutierte Umgestaltung beginnt laut Wessels voraussichtlich 2020. Die Arbeiten sollen rund drei Jahre dauern. Damit die Anwohner und die Läden nicht allzu arg in Mitleidenschaft gezogen werden, sollen das Projekt in mehreren Etappen ausgeführt werden.