Kein Durchkommen mehr

Das Thermometer zeigt warme 15 Grad an – definitiv kein Glühweinwetter, und Weihnachtsstimmung will auch nicht so recht aufkommen. Nichtsdestotrotz füllen sich die Gassen nach dem Start in den Sonntagsverkauf rasant schnell.

In der Spielkiste an der Münzgasse geht es kunterbunt zu und her. «Schau mal Mami, das ist genau der Teddybär, den ich mir schon lange wünsche», kräht ein kleines Mädchen durch den Laden. Ein Grossmami arbeitet eine lange Wunschliste der Enkelkinder ab. Die erste Puppe hat sie schon gefunden, nun muss noch eine mit Nuggi und Schoppen her. Francesca Prodorutti weiss genau, wo diese zu finden ist, und eilt in den unteren Stock. «Wir alle lieben Weihnachten und sind so richtig auf Draht in dieser Zeit.» Abends sei sie schon müde, aber die Zeit vergehe extrem schnell, wenn so viel laufe.