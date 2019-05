Katja Christ überlegt sich eine Regierungskandidatur

Gestern gab die Regierung zudem bekannt, dass die Ersatzwahl für Herzog am 20. Oktober stattfindet, am selben Tag wie die Nationalrats- und Ständeratswahl. Grosskampftag in Basel.

Horizont erweitern

Wie und wo sollen die Bürgerlichen nun so auf die Schnelle eine Kandidatin oder einen Kandidaten finden? Zwar haben FDP, LDP und CVP in einem gemeinsamen Communiqué angekündigt, eine Gegenkandidatur stellen zu wollen. Doch mit der Absicht allein ist es nicht getan. Es fehlen die Köpfe, auch in der SVP. Bei der SP steht Tanja Soland bereit: 43, Grossrätin, Advokatin, erfahren und geschätzt.

Den Bürgerlichen bleibt nichts anderes übrig, als ihren Horizont zu erweitern, grösser zu denken, über die Grenzen der traditionell bürgerlichen Parteien hinaus. Hin zur Mitte. Dort brennt nämlich jemand darauf, den nächsten politischen Karriereschritt tun zu können: Katja Christ.

Hin zur Mitte

Die Präsidentin und Grossrätin der GLP vertritt in finanzpolitischen Fragen klar bürgerliche Werte, ist wirtschafts- und gesellschaftsliberal und hat ein grünes Herz, was in Zeiten des Klimawandels sicher nicht schadet. Ausser im Kantonsparlament sitzt die 46-jährige Anwältin auch im Einwohnerrat Riehen und ist als Partnerin bei Balex Advokatur & Notariat tätig.

«Ich bin schon mehrfach darauf angesprochen worden», sagt Katja Christ und zeigt der «Basler Zeitung» einen Brief. Darin wird sie ermuntert, «die Gelegenheit beim Schopf zu packen» und bürgerlichen wie auch linken Wählern eine echte Auswahl zu bieten – «so wie es einer Demokratie gebührt». Es sei nicht das einzige Schreiben, das sie in den letzten Tagen erhalten habe, sagt Christ.