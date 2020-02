Kann der FCB trotz Corona spielen? Muss der Euroairport Flüge streichen?

Fällt die Basler Fasnacht aus?

Derzeit sieht es nicht danach aus. Mit dem heutigen Kenntnisstand sei keine Absage der Fasnacht geplant, schrieb das Gesundheitsdepartement (GD) Basel-Stadt am Dienstag. Zusammen mit dem Kantonsarzt beobachte und überwache man die Lage aber höchst aufmerksam. Kritisch für die Fasnacht könnte es werden, wenn es mehrere Corona-Fälle in der Nordwestschweiz gibt und Ansteckungen innerhalb der Schweiz. Das GD will am Donnerstagnachmittag nochmals informieren, was die Fasnacht angeht.