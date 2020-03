Junge SVP nimmt Juso-Präsidenten ins Visier

Unter den Demonstranten der illegalen Kundgebung befand sich offenbar auch Jungsozialisten-Basel-Präsident Nino Russano. Er beklagte auf Instagram und Facebook den Tränengaseinsatz der Polizei.

Die Junge SVP empört sich derweil ob der Teilnahme von Russano an der Kundgebung. Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt, sei es «erschreckend», dass die Juso Basel-Stadt an der unbewilligten Demonstration teilgenommen hätte und dies noch «stolz auf allen Kanälen» verbreite. Ebenso stört die Junge SVP, dass die Juso die Polizei anschliessend als Feind darstellten. Da es zu Sprayereien und möglichem Landfriedensbruch gekommen sei, zeige für die Junge SVP auf, dass es Juso-Präsident Russano mit «den Gesetzen nicht so genau» nehme. Die Junge SVP fordert eine lückenlose Aufklärung der am Samstag begangenen Straftaten und befürwortet ein «rigoroses Eingreifen» der Polizei bei illegalen Demos.