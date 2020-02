Junge sollen wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen

Lange galt die Basler Sektion der SVP als Problemfall. In der Hauptzentrale in Zürich verdrehte man verärgert die Augen und schickte hin und wieder jemanden vorbei, der den Baslern die Leviten las. Zu viele Intrigen, interne Querelen und nur wenige Erfolge. Die SVP ist in Basel zwar immer noch die drittstärkste Partei, es ist ihr aber bisher nicht gelungen, einen eigenen Regierungsrat zu stellen. Und im vergangenen Herbst wurde auch noch der stark umstrittene frühere Parteipräsident Sebastian Frehner als Nationalrat abgewählt.