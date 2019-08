Jetzt sprechen die Nachbarn: «Ich packte die Katze und rannte»

Letztes Update 20:25 Uhr

Bei einem Dachstockbrand im Kleinbasel sind am frühen Freitag laut Angaben der Polizei zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie Augenzeugen berichten, hat das Gebäude an der Rheingasse 17 lichterloh gebrannt. «Es flogen Funken und glühende Holzteile bis weit in die Nachbarschaft», erzählt ein Nachbar der Basler Zeitung. Die Ursache für den Brand an der Rheingasse ist noch nicht geklärt. Beim betroffenen Mehrfamilienhaus handelt es sich um jenes Gebäude, in der auch die Bar Grenzwert liegt.