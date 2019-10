Jetzt geht die rot-grüne Verkehrspolitik ans Portmonnaie

SP-Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin bedauert zwar den Weggang der Firmen von Amts wegen. Zur BaZ sagte er aber, die Haupt­sache sei es, die hier ansässigen Kunden könnten weiterhin mit den weggezogenen Firmen Geschäfte machen.

Basel-Stadt behält dabei alle Nachteile des Verkehrs, verliert jedoch die Steuereinnahmen.

Diese Aussage offenbart die Absurdität der hiesigen Politik. Selmonis Angestellte fahren auch künftig regelmässig nach Basel, um ihre Kunden zu bedienen. Das werden sie bestimmt nicht mit Kistenvelos tun, sondern mit den 120 Firmenfahrzeugen, die in der neuen Tiefgarage in Münchenstein stehen. Noch extremer hält die Firma Rosenmund der Basler Politik den Spiegel vor: Weil Parkplätze fehlen, nehmen die Angestellten die Firmenwagen mit nach Hause – und pendeln damit Tag für Tag in die Stadt.

All diese halb oder ganz vertriebenen Firmenautos sind somit weiterhin auf Basels Strassen unterwegs. Das bringt eine weitere Zunahme der Verkehrsströme und zusätzliche unnötig gefahrene Kilometer. Basel-Stadt behält dabei alle Nachteile des Verkehrs, verliert jedoch die Steuereinnahmen. Und dafür gibt es Applaus an der Urne?