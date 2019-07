Jede Menge Freie Strassen

Nobles Warenhaus geschlossen

Kein noch so mondäner Shopping­bezirk wird von der Epidemie ­verschont. An der fünften Avenue südlich des Central Park ist das noble Warenhaus Henri Bendel nach 124 Jahren zugegangen. Im gleichen Strassen­abschnitt gaben die Flaggschiffläden von Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Gap und dem Schmuckhändler Stuart Weitzman auf. Finito ist die Filiale von Ermenegildo Zegna.

Es tötelt sogar in SoHo, wo sich New Yorks Reiche und europäische Touristen auf schmalen Trottoirs den Platz streitig machen. Viele ­Geschäfts­inhaber erneuern ihre ­Mietverträge nicht, wenn diese nach zehn Jahren ablaufen. Dann suchen Eigentümer von Ladenlokalen oft ohne Erfolg nach neuen Nutzern.

Mieten in die Höhe getrieben

Wie vieles in New York ist der Einzelhandel zyklisch. Liegenschaftsbesitzer nutzen Boomphasen rücksichtslos aus, um Mieten in die Höhe zu treiben. Lieber lassen sie Lokalitäten leer stehen, als dass sie dem Markt folgen und Preise senken.

Es sind aber auch grössere Trends am Werk. Fussgängerzonen, die sich in New York immer mehr ausbreiten, ­werden kontraproduktiv, wenn keine Taxis mehr Kunden hinbringen können. Vor allem ist für eine junge Generation die Vorstellung antiquiert, für Anschaffungen Läden aufzusuchen. Ihre Schnittstelle zur Warenwelt ist das Internet. Sie halten es ständig in den Händenin Gestalt ihres Smartphones, dem sie wie Zombies hinterhertappen.

Das ist ein Unterschied zu Basel: An Menschen fehlt es in New York nicht. Beim Union Square wimmelt es auf den Trottoirs fast jeden Tag so dicht wie in Basel zweimal im Jahr beim Cortège. Doch davon abgesehen wirken in beiden Städten die gleichen destruktiven Kräfte. Hier wie dort hat gegen das Ladensterben kein Genie Abhilfe gefunden.