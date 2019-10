IWB will mit Kohleproduktion das Klima retten

Mit der Anlage wollen die IWB ungenutzte minderwertige Biomasse wie beispielsweise Grünschnitt unter Sauerstoffausschluss verkohlen. Die durch sogenannte Pyrolyse produzierte Pflanzenkohle soll in der Landwirtschaft eingesetzt werden und so langfristig CO 2 im Erdboden speichern, wie einem IWB-Communiqué vom Montag zu entnehmen ist. Die IWB wollen mit dem Bau der Anlage noch in diesem Jahr beginnen. Mit der Inbetriebnahme ab Winter 2020/2021 soll die Anlage jährlich rund 2,7 Gigawattstunden Wärme in das Fernwärmenetz der IWB speisen. Das reiche für die Versorgung von rund 300 durchschnittlichen Haushalten.