Italiener wegen Brandstiftung in Milieu verdächtigt

Kurz nach Mitternacht am 30. Juni brannte es in einem Etablissement in der Webergasse. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand gemäss Staatsanwaltschaft Basel-Stadt rasch löschen. Es wurde niemand verletzt.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, habe ein 35-jähriger Italiener die Liebesdienste einer Frau in dem Freuedenhaus in Anspruch genommen. Danach drohte er der Frau und einer Kollegin und sei gegen die beiden auch tätlich geworden, worauf die Prostituierten flüchteten. Als sie kurze Zeit später zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass es in dem Etablissement brennt. Der Mann war allerdings verschwunden.