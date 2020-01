«Interpol-Polizist» zockt Rentnerin ab

Erneut waren in Basel-Stadt falsche Polizisten am Werk. Dieses Mal war einer gar so dreist, zu behaupten, er komme von Interpol. Der Betrüger rief den Angaben der Basler Polizei zufolge bei einer 67-jährigen Frau an und behauptete, «Interpol müsse kontrollieren, ob es sich bei ihrem Vermögen um Falschgeld handle». Die Rentnerin solle 25'000 Franken der Polizei übergeben.