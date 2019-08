In einen Keller gelockt und ausgeraubt

Ein 38-jähriger Mann verliess am Donnerstagabend das Lokal «Exalibar» am Kohlenberg mit zwei unbekannten Männern. Im Verlauf des Abends besuchten die drei gemäss den Angaben der Basler Polizei noch eine weitere Bar. Nachdem sie diese Bar verlassen hatten, wurde der 38-Jährige von den beiden Unbekannten in einen Keller an der Feldbergstrasse gelockt.