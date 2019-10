In Basel soll es bald wieder Kleinklassen geben

Beatrice Isler (CVP) erklärte dem Parlament die Notwendigkeit von Kleinklassen mit einem Beispiel aus der Familie. Ihre Enkelin habe ein Handicap und sei im Baselbiet in eine Regelklasse eingeschult worden. Dort sei es nicht gut gegangen.

Als sie in eine Kleinklasse versetzt wurde, habe sie sich wohlgefühlt. Beim Übertritt in die Oberstufe wurde sie in eine Integrationsklasse eingeteilt. Dort sei eine grosse Unruhe gewesen, diejenigen Schüler mit Handicap seien stets aus der Klasse geholt und speziell beschult worden, die sogenannt Normalen nicht. «Dadurch fühlte sie sich erst recht separiert», sagt Isler. Erst als sie erneut in eine Kleinklasse durfte, fühlte sie sich wieder wohl.