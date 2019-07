In Basel sind die Genossenschaften im Baueifer

Regierungsrätin Eva Herzog trat tüchtig in die Pedale, um nicht zu spät zum Spatenstich zu kommen. Beim alten Zollhaus an der Burgfelderstrasse tummelten sich schon gut 200 Personen, gross und klein, Ausländer und Schweizer. Die Genossenschaften feiern einmal mehr einen Spatenstich. Seit über einem Jahrzehnt haben sie in Basel Hochsaison, wie René Brigger, Präsident der Neuen Wohnbaugenossenschaft Basel, ausführte. Rund 200 Wohnungen konnten schon bezogen werden, 1200 sind im Bau oder werden in den kommenden Jahren erstellt.

Für 125 Wohnungen in der Nähe der Grenze in Richtung Saint-Louis konnte am Montag Spatenstich gefeiert werden. Klar seien Genossenschaftswohnungen günstiger als konventionell gebaute, sagt René Brigger auf die Frage der BaZ. An der Burgfelderstrasse etwa werde man eine 4½-Zimmer-Wohnung in der stattlichen Grösse von 101 Quadratmetern unter 2000 Franken vermieten. Tatsächlich, eine Neubauwohnung zu diesem Preis findet man in Basel wohl ansonsten kaum.

Modell in anderen Ländern weniger bekannt?

Und was ist mit dem Vorwurf, dass Genossenschaften mit der viel gepriesenen Durchmischung von Schweizern und Ausländern nicht punkten können? Die «Neue Zürcher Zeitung» belegte einmal in einem Artikel, dass der Ausländeranteil in Genossenschaftswohnungen tiefer ist als in konventionell gebauten, und eine Umfrage der BaZ ergab für Basel-Stadt dasselbe Bild.

«Ein oft gehörter Vorwurf», sagt Regierungsrätin Eva Herzog. So ganz kann sie sich dieses Phänomen jedoch nicht erklären: «Ausländern stehen Genossenschaftswohnungen genau gleich offen wie Schweizern», sagt sie. Vielleicht kenne man in anderen Ländern das Genossenschaftsmodell weniger. Möglich sei auch, dass Ausländer das Er­bringen des Anteilscheinkapitals schrecke.

Die Anteilscheine kosten je nach Wohnungsgrösse zwischen 7000 und 13'000 Franken. Dieser Betrag wird jedoch beim Auszug wieder zurückbezahlt. Allerdings gibt es Belegungsvorschriften. So dürfen nicht weniger Personen als Zimmer minus 1 wohnen. Gemäss dieser Berechnung müssen in einer 4-Zimmer-Wohnung mindestens drei Personen leben. Die halben Zimmer fallen nicht ins Gewicht. So können also in einer 4½-Zimmer-Wohnung auch lediglich drei Personen wohnen.

Ein buntes Treiben

Die Stimmung ist gelöst wie auf dem Jahrmarkt. Drehorgelspieler Boris Gass lässt seine Gassenhauer ertönen, auf dem Grill brutzeln Würste, und die Bewohner der Nachbarschaft lassen es sich ebenfalls nicht nehmen, die News zum baulichen Zuwachs zu hören. Viele sind übrigens schon seit vielen Jahren Genossenschafter, denn vor mehreren Jahrzehnten, in den Nachkriegs- und den 60er-Jahren, waren Genossenschaftshäuser entstanden. Viele davon ebenfalls an der Burgfelderstrasse.

Am Spatenstich herrscht eine lockere Stimmung. Foto: Dominik Plüss

Drei Männer vom gegenüberliegenden Genossenschaftsbau stehen denn auch auf dem Trottoir beim Zaun und gucken vorsichtig zum Ort des Geschehens. Ja, sie würden schon seit Jahrzehnten hier wohnen. Tja, die neuen Bauten würden ihnen halt die Aussicht rauben. So ganz ­begeistert sind sie auch nicht von der Aussicht, dass lediglich 50 Autoeinstellplätze für die 125 Wohnungen gebaut werden.

8000 Quadratmeter Boden

Es sei das grösste genossenschaftliche Bauprojekt der vergangenen zwei Jahrzehnte, sagte Stephan Weippert, Präsident Wohngenossenschaft Bündnerstrasse. Gemeinsam mit der ­Neuen Wohnbaugenossenschaft Basel werden die zwölf Mehr­familienhäuser auf rund 8000 Quadratmeter Boden erstellt.

Der Kanton hat den beiden Bauträgern diese Bauparzelle im Baurecht übergeben, dazu das bestehende alte Zollhaus an der Burgfelderstrasse 216 (Grünanlagenzone). Man zahle rund 450'000 Franken Baurechtszins pro Jahr, sagt Brigger. Es habe keine Baueinsprachen gegeben, und die Nachfrage nach den Wohnungen sei gross, obwohl bis heute keinerlei Vermietungsanstrengungen gemacht worden seien.

Kosten von 48 Millionen

Die beiden Genossenschaften werden insgesamt 48 Millionen Franken investieren. Ein Teil der Wohnungen wird Ende 2020 fertig sein, der Rest im Sommer 2021. Im alten Zollhaus will man eine halböffentliche Nutzung realisieren: «Unten vielleicht ein Café, oben Sitzungsräume», sagt Brigger.

Die Visualisierung zeigt, wie die 12 Mehrfamilienhäuser dereinst aussehen werden.

Regierungsrätin Eva Herzog zeigt sich «beeindruckt vom Mut der Genossenschaften». Zurzeit geschehe diesbezüglich viel. So werden in den nächsten Jahren in unmittelbarer Nähe der Burgfelderstrasse, auf dem Areal des Felix-Platter-Spitals, 500 solche Wohnungen entstehen. Auch anderswo in der Stadt sind weitere geplant oder schon im Bau, etwa auf der Erlenmatt, am Walkenweg oder auf dem Wolf. Vor allem in Zeiten der Wohnungsnot wie heute sei eine aktive Bodenpolitik der öffentlichen Hand notwendig, sagt Herzog.