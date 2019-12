Im Paradies für Präsente

Diese Worte wirken schon fast wie eine Untertreibung, schaut sich der Besucher oder die Besucherin näher im Geschäft um: Auf den zahlreichen deckenhohen Regalen stapeln, ja, türmen sich Hunderte von Sachen. Alle Produkte haben dabei einen originellen Dreh. So verkaufen ­Stephanie Stadermann und ihr vierköpfiges Team im Lebensmittel- und Küchensortiment Znüni-Taschen aus waschbarem Papier in verschiedenen Farben; getrocknete Früchte und Gewürze in Glasflaschen, die sich in Kombination mit heissem Wasser in einen heissen «Pina Colada» oder einen «Bratapfel Caipirinha» verwandeln; oder einen Schokoladen-Weihnachtsmann, den man mit Lebensmittelfarbe anmalen kann.

Gemixt mit Wodka verwandelt sich der Inhalt dieser Flaschen in einen originellen Drink.

Trotz Kritik ein Bestseller

Weiter führt die Unternehmerin Rucksäcke von Kapten & Son in skandinavischem Design oder ­Taschen von Inyati im Sortiment, bei deren Herstellung auf Leder verzichtet wird und die eine günstige Option zu teureren Hand­taschen darstellen. Stephanie ­Stadermann deutet auf eine kirschrote Beuteltasche von Inyati und erklärt: «Trotz Verzicht auf tierisches Material – einige Kunden haben diese veganen ­Taschen auch schon kritisiert. Sie bestehen aus Kunstleder – und damit auch aus Kunststoff.» So sei es nicht immer einfach, in dieser Hinsicht die Bedürfnisse aller Kunden zu befriedigen; dennoch gehörten die Taschen zu den Bestsellern. Und: Echt­ledertaschen führt 1Fach-­Basel auch im Sortiment.

Weiter lassen sich Bad- und Lifestyle-Produkte wie Seife, Badetücher und Duftsäckchen im Laden finden, zudem warme Wollsocken, -schals und ­-handschuhe, die in Nepal gefertigt werden, Trinkflaschen, Schmuck, Bartpflege-Produkte, Sonnenbrillen, Papeteriewaren und so weiter und so fort. Die Liste ist schier unendlich.

Fündig werde sie meist bei ­Messen oder bei Portalen wie einst ­Dawanda, so Stadermann, oder dem jetzigen Etsy – eine ­Online-Plattform, auf der kleinere Hersteller ihre Ware zum Verkauf anbieten. «Dabei achte ich darauf, Produkte auszuwählen, die ich selbst gerne geschenkt kriegen würde», sagt sie. So ist es kein ­Zufall, dass sie selbst einige der ­Sachen auch bei sich zu Hause ­verwendet. Dazu gehören die Duftkerzen von Paia Copenhagen oder das kleine Sicherheitsportemonnaie von Secrid, das die Kredit­karten durch eine inwendig angebrachte Aluminiumhülle vor Datenraub schützt.

Trotz dem umfangreichen Sortiment höre die Suche nach neuen Produkten nie ganz auf, denn 1Fach-Basel verstehe sich auch als Trendsetter, sagt die Ladenbesitzerin weiter.

Eine Ecke im hinteren Teil des ­Ladens unterscheidet sich optisch vom Rest: In einem Regal mit quadratischen Fächern sind Produkte von Kunden aus der Region ausgestellt. In einem Fach liegen etwa Süsswasser­perlen, in einem anderen selbst genähte Necessaires. Die Regeln sind einfach: Die Hersteller, die alle paar Monate wechseln, zahlen eine Miete an 1Fach-Basel, dafür können sie ihr Handwerk am Spalenberg präsentieren. «Der Gewinn geht zu 100 Prozent an den Kunden zurück», erklärt Stephanie Stadermann. «Zu Beginn, im Jahr 2014, war fast der ganze Laden gefüllt mit diesen Fächern– daher stammt auch der Name 1Fach-Basel.» Im Laufe der Zeit jedoch habe man das eigene An­gebot immer stärker ausgebaut, so die Laden­besitzerin weiter.

Aus Traum wird Wirklichkeit

Die Grundidee für das Konzept sei ihr beim Bummeln in Norddeutschland gekommen. Ein Laden habe dort ein ähnliches Prinzip verfolgt, so Stadermann. «Damals war ich aber noch bei einem grossen Modeunternehmen in einer Kaderposition tätig.» Zurück in der Schweiz, bei einem Glas Rotwein, begannen sie und ihr Partner trotzdem damit, von einem eigenen Geschäft zu träumen und einen Businessplan zu schreiben. 2014 wurden ihre Träume schliesslich Wirklichkeit: Im Gundeli an der Güterstrasse empfing Stephanie Stadermann ihre ersten Kunden. Seit gut drei Jahren sind sie und ihr Team nun am Spalenberg zu finden. «Dazwischen liegen Welten», sagt sie. «Früher habe ich vor allem Leute im Quartier erreicht, heute gelangt viel mehr Laufkundschaft zu uns.»

Sagts und eilt zu einer Kundin, die mit ihrem Kinderwagen Hilfe braucht. Trotz der Hektik um sie herum wirkt Stephanie Stadermann dabei ganz entspannt.

1Fach-Basel, Spalenberg 58, Basel. Geöffnet Mo–Fr 10–18.30 Uhr, Sa 10–17 Uhr.www.1fach-basel.ch