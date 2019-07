Im Konvoi durch Basel knattern

800 Motorräder, zumeist mit grossen Motoren, knattern durch Basel. Die Biker-Parade ist auf diese Anzahl begrenzt worden, damit sie spätestens nach 20 Minuten vorbeigezogen ist. Blickfänge vom Chromprinzen bis zum bunten Trike. Am Basler Rheinhafen dauern die Biker Days etwas länger: von Freitag bis Sonntag. Für den Laien gibt es Erstaunliches zu sehen. Etwa die Boss-Hoss-Maschinen mit Chevy-Corvette-Motor. Von 0 auf 200 in 6 Sekunden. 450 PS.

«Ich bin öfter an Treffs», sagt Michael, der aus dem Bayerischen Wald angereist ist, «ich kenne grössere als den hier, ist aber eine schöne Sache geworden.» Zsolt bietet am eigenen Stand seine Airbrush- und Custompaint-Arbeiten an. Er nennt sie auch «Töff-Tattoos». Seine Kunstwerke lägen im Trend, erzählt er, «darum ist das hier der perfekte Ort, um ein paar Kostproben zu zeigen». Irène und Mireille aus Murten schauen mit dem Seeland Chapter der Harley Owners vorbei. Sie haben ihr Bike über Frankreich ins Ziel gesteuert, campen jedoch in Lörrach. «Wir lieben die Szene», sagt Mireille, «wir freuen uns auf die Livemusik am Abend.» Gekommen seien sie aus Neugier. Irène ergänzt, «vor allem, um Leute aus der Szene der Motorradclubs zu treffen».

Rockmusik, fette Zigarren und ein frisches Tattoo. «Die Stimmung ist wie immer familiär, ich meine aber, wir verzeichnen in diesem Jahr noch mehr Besucher», äussert Veranstalter Tom Buser. 2018 kamen gegen 30000. Bewusst habe er alle vier Basler Motorradclubs in diesen «Schmelztiegel» integriert. «Die sind sehr zuverlässig. Geschäfte mit ihnen besitzen Handschlagqualität.»

Seit den ersten Basler Biker Days führen die Basler Hells Angels eine temporäre Bar am Rheinufer. Dirk, ihr Präsident, sagt: «Es ist uns wichtig, dass die Gäste uns kennen lernen können, Geldverdienen steht völlig im Hintergrund.» Hämmi, Präsident der Thuner Kodiaks, fügt bei: «Es ist ein schönes Erlebnis, wenn die Familie, wenn Gleichgesinnte zusammenkommen.» Natürlich genauso schön ist es, im Konvoi durch Basel zu knattern.