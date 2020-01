Im Fegefeuer des Greta-Textes

Es war mein erster Leitartikel zu Greta Thunberg, mein erster als publizistischer Chef der BaZ. «Wer Greta verspottet, ist faul und ignorant», lautete der Titel. Zugegeben, ein provokativer Titel. Die Kernbotschaft dahinter: Die Debatte um den Klimawandel ist schwierig. Wer etwas verändern will, muss Opfer bringen, wer einfach nur Greta kritisiert, kaschiert seine eigene geistige Leere und begeht Verrat an einer Generation, die es ebenso verdient hat, auf einem lebenswerten Planeten zu leben.

Das Echo? Lehrer Werner aus Möhlin war nicht der Einzige, der sich angesprochen fühlte. 300 Kommentare auf dem BaZ-Kanal. Dutzende von Mails. Sehr viele Briefe. Abo-Erneuerungen. Abo-Kündigungen, Abo-Drohungen. «Schreiben Sie doch wieder mal etwas Vernünftiges, sonst wechseln wir zur Konkurrenz!»

Im Hochofen des Greta-Textes wird mir nicht heiss. Dreissig Jahre Berufserfahrung und das Bewusstsein, in einer funktionierenden Demokratie knifflige Debatten führen zu müssen, halten das problemlos aus. Aber in einer ruhigen Minute stelle ich mir trotzdem ein paar Fragen. Zum Beispiel wenn ich ein Skirennen am Fernsehen schaue. Die Fahrer starten aus diesen roten Häuschen, die Automarke Audi tritt als Sponsor prominent auf. «Der neue e-tron fährt in die Zukunft», steht da.

Ich bin ein bekennender Audi-Fahrer, in dieser Sparte ist mein Herz dem Q5 vergeben. Ein Wunderwerk von einem Dieselmotor. Fahrspass pur. Der Werbeslogan des e-tron jedoch lässt mich geistig die Handbremse ziehen. «Der e-tron ist das erste elektrische Serienmodell von Audi. Der Beweis, dass sich kompromissloser Fahrspass und Umweltbewusstsein nicht ausschliessen.»

Ich beginne zu grübeln. Es ist Januar, es ist Winter, es ist Schnee, es ist Eis. Soeben war ich in Österreich in einem Dorf auf 800 Metern. Grasgrüne Landschaft. Beim ersten ­Fussballkick im neuen Jahr raunzt der Kumpel: «Komme gerade aus Finnland. Zum ersten Mal überhaupt lag dort kein Zentimeter Schnee. ­Unheimlich und unglaublich.»