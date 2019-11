«Ihr habt das Messer schon lange am Hals»

Der Beschuldigte könnte aus der Gemeinschaft stammen

Es gibt eine Reihe von Hinweisen, die darauf hindeuten, dass der Beschuldigte selber jüdischer Abstammung sein könnte: Wie die Staatsanwaltschaft die Sachverhalte beschreibt, kannte er zumindest einige seiner Opfer gut genug, um sie auf der Strasse als Juden zu identifizieren. Das via Textnachrichten bedrohte Opfer soll er so gut gekannt haben, dass er wusste, wie dessen Kinder heissen.

Auch der Nachname des Beschuldigten ist unter europäischen Juden weit verbreitet. Es ist also zumindest denkbar, dass es sich bei dem Mann um ein ehemaliges Mitglied der jüdischen Gemeinschaft handelt, das wegen eines Disputs im Streit mit ihr liegt, der vergangenes Jahr strafrechtlich relevant eskalierte.

Wie viel Alkohol war im Spiel?

Ob der Beschuldigte, wenn er es denn war, die bedrohlichen Nachrichten in voller Beherrschung seiner Sinne geschrieben hat, könnte fraglich sein. Zumindest die Rechtschreibung lässt daran zweifeln. Laut der Anklage ist der Mann dem Alkohol zumindest nicht abgeneigt.

Nach seiner ersten Verhaftung im November 2018 wurde er am gleichen Tag wieder freigelassen. Am 23. März 2019 fand er sich jedoch wieder in Haft, weil er mehrfach angetrunken in seiner Wohnung gewütet und «verschiedenste Gegenstände» aus dem Fenster im fünften Stock auf die Strasse geworfen haben soll.

Wieder freigelassen, wieder verhaftet

Die Behörden liessen ihn jedoch wieder laufen. Daraufhin soll er wieder delinquiert haben, unter anderem wieder gegen Juden. Weiter wird ihm vorgeworfen, im Mai bei den Universitären Psychiatrischen Kliniken viermal einen Fehlalarm ausgelöst zu haben. Ob er dort zur Behandlung war, geht aus der Schrift nicht hervor.

Zuletzt verhaftet wurde er am 21. Juni 2019 und war seit dann bis zur Einreichung der Anklage beim Gericht in Haft. Die Hauptverhandlung gegen den heute 38-Jährigen beginnt am 18. November.

