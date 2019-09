«Ich zähle darauf, dass die Spitäler mitziehen»

Dialog - das tönt wenig fassbar. Ganz harte Mechanismen haben sie nicht geplant. Warum?

Es gibt Mindestfallzahlen pro Spital und wir wollen in Zukunft Mindestfallzahlen pro Operateur erfassen. Das muss sich aber noch etablieren, damit wir es später verlangen können. Wenn wir mit Spitälern Volumen vereinbaren, dann ist das konkret. Wir halten Zahlen nach den verschiedenen Leistungskategorien fest. Und wir werden einen Prozess aufsetzen, bei dem wir gemeinsam die Entwicklung ansehen und diskutieren können, was mehr ambulant oder gar ganz ohne Eingriff gemacht werden kann. Zudem haben wir die Möglichkeit von Sanktionen. Leistungsvereinbarungen können gekündigt oder suspendiert werden, wenn sich ein Spital nicht daran hält. Ich glaube aber, es braucht vor allem einen offeneren Dialog mit den Spitälern über die Volumenvorstellungen. Nicht, dass jedes Spital für sich schaut, wo es möglichst viel machen kann.

Man spricht mit den Spitälern und hofft, dass dann die Volumen sinken. Zudem greift das ganze erst ab 2021 mit der neuen Spitalliste - wenn diese dann überhaupt kommt. Das tönt sehr stark nach Prinzip Hoffnung.

Wir haben einen Planungsvorlauf. Eine Spitalliste muss sorgfältig erarbeitet werden. Wir haben heute einen Versorgungsplanungsbericht publiziert, in dem wir zum ersten Mal für unsere Region gemeinsam und erstmals in dieser statistischen Tiefe die Zahlen ausgewiesen haben. Schneller als 2021 wäre illusorisch. Wir sind aber auch schon tätig geworden. Wir haben im Kanton Basel-Stadt verordnet, welche Eingriffe nur noch ambulant gemacht werden sollen. Wir werden diese Liste zudem ausdehnen auf kardiologische und Gefässeingriffe, die andere Kantone auch bereits auf der Liste haben. Wir sind nicht untätig. Aber man muss sehen: Das Spitalwesen ist ein riesiger Tanker. Ganz so schnell korrigieren ist nicht möglich und wäre vermutlich auch gefährlich.

Es stand ursprünglich auch eine restriktivere Variante zur Diskussion, gegen die Privatspitäler im Vorfeld bereits Widerstand angekündigt haben. Der Projektleiter Ihres aktuellen Projektes hat früher für die Privatspitäler eben diese Kampagne geleitet. Haben die Privatspitäler Einfluss genommen?

Unser Projektleiter hat früher unterschiedliche Mandate ausgeübt und ist nun schon eine gewisse Zeit bei uns. Das ist unsere Planung, die nicht von anderen beeinflusst ist. Was die Mindestfallzahlen pro Operateur betrifft: Die wird kommen. Man muss aber allen Spitälern Vorlauf geben, um ihre Zahlen zu erheben. Das wird man jedoch genau anschauen müssen, damit diese Mindestzahlen am Ende nicht selbst volumentreibend sind. Das lässt sich verhindern, wenn man die Zahlen vernünftig tief ansetzt. Wir müssen in unserer Region mit den Zahlen dafür noch ein besseres Gefühl bekommen. Ich bin offen für Rückmeldungen der Spitäler. Kein Spital hört es gerne, wenn der Gesundheitsdirektor mehr eingreifen will. Die Spitäler müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es im übergeordneten Interesse ist, dass das Mengenwachstum und die Kostenentwickung besser kontrolliert wird. Und ich zähle darauf, dass die Spitäler mitziehen.

Ist das der grosse Wurf, den die Bevölkerung, die unter der Prämienlast leidet, von der Politik erwartet hat?

Ja. Ich glaub, das ist die Politik, die von der Bevölkerung gewünscht wird. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung einseitige Massnahmen zur Kostenreduktion wünscht. Die wären einfach: Man könnte Spitäler aus dem System nehmen, dann würden die Kosten sinken, die Leistungen würden aber nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Menschen wollen die Leistungen...

...aber wir haben eine Überversorgung.

Die gehen wir ja auch an. Aber wenn man zu krasse Massnahmen vorschlägt, würde das sofort zu Ängsten führen, dass die Versorgung nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht. Wir müssen eine Balance finden zwischen Kosten und Leistungen. Mit dem Projekt sind wir einen Schritt weiter.