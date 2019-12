Die Philosophin Catherine Newmark antwortete ihm, dass Kommunikation und gutes Zuhören kein schlechter Anfang seien. Dies wollte dem Playboy allerdings nicht ganz einleuchten. Letztlich gehe es doch nicht um Kommunikation, sondern um Krieg, befand er (siehe oben).

Der Mann als Sieger

Einmal liess Buser einen Satz fallen, der in seiner Unbedarftheit und Offenheit fast schon rührend war: «Ich möchte, dass die Frau mich bewundert als Sieger.» Die Philosophin Svenja Flasspöhler gab daraufhin zu bedenken, dass Buser mit dieser Aussage im Grunde schon verloren habe: Wenn er sich unbedingt als Sieger fühlen wolle, so mache er sich von der Meinung des Gegenübers, von der Frau, abhängig; er sei ihr ausgeliefert.

Dem Playboy schien dieser Punkt irgendwie einzuleuchten. Er sagte: Er gestehe der Frau zu, dass sie eine Grösse besitze, die ihm als Mann abgehe. Denn die Frau habe es offenbar schlicht nicht nötig zu siegen, sie könne ihm den Vortritt lassen.«Muss ich jetzt an mir arbeiten?», fragte er halb scherzhaft in die elfköpfige Runde.

«Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!»Zitat aus Friedrich Nietzsches «Zarathustra»

Buser wollte bemerkt haben, dass bei Nietzsche Hunderte Male von Kriegern, aber nie von einer Kriegerin die Rede sei. Und er sah sich insofern in seinem Bild von Mann und Frau bestätigt. Das liessen ihm die anderen Teilnehmer aber nicht durchgehen. Nietzsche habe sich seiner angebeten Lou Andreas-Salomé oft unterlegen gefühlt, entgegnete jemand. Und was den berühmt-berüchtigten Satz angehe: «Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!», so sei nicht klar, wer letztlich die Peitsche halte – Mann oder Frau.

In Anbetracht des hoch emotionalen Themas – Gender – und der grossen Zahl an Gästen, verlief die Diskussion erstaunlich sachlich. Man hörte zu, liess einander aussprechen, ging in die Tiefe.

Offenbar war Buser und seinen Organisatoren auch die Frauenquote wichtig: Auf der Bühne diskutierten fünf Männer und sechs Frauen. Der zwölfte im Bunde, der Autor Martin Walser, hatte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Im hinteren Teil des Saals hockte zudem ein Aufpasser, der die Sprechzeit der Diskutantinnen und Diskutanten mass und diese hin und wieder auf ihr verbliebenes Zeitbudget hinwies. Viele Besucher fanden sich allerdings nicht zu der Veranstaltung ein, die im Vorfeld so hohe Wellen geschlagen hatte. Am Schluss waren es vielleicht so gegen 50.