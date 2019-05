Alles ist an diesem Abend vorbereitet. In jedem der vier Klassenzimmer im Pavillon E des Wasgenring-Schulhauses reihen sich – versteckt unter Tüchern – auf einem langen Tisch fünf kleine Bühnenbilder in Schachteln aneinander. Die Eltern haben noch kaum Platz genommen, da lüften die Schüler schon das Geheimnis, reissen die Tücher weg und setzen sich hinter ihre Kartonboxen. Als Erster erklärt Elia sein Theater – vor allem aber die Figur, die sich darin befindet, denn: ohne Figur kein Theater. Er lässt einen Affen an einem Stab vor seiner Schachtel auf und ab wippen. In der dunkel ausgeschlagenen Box steht links ein Busch aus Federn und rechts ein Baum – davor ein Teich.

Ganz schnell sagt Elia über seine Figur: «Ich heisse Bo und bin ein Brüllaffe. Ich klettere, brülle und jage den ganzen Tag. Ich liebe es, Kuchen von anderen aufzuessen. Mein grösster Wunsch ist es, auf eine Geburtstagsparty eingeladen zu werden. Ich mag keine Bananen. Angst habe ich vor gar nichts. Meine Freunde sind Mumiku, Peter der Igel und Jack der Pinguin.»

Wer ist Mumiku? Die acht­jährige Jelena erklärt es uns: «Ich heisse Mumiku. Ich bin eine Mumie. Ich liege den ganzen Tag im Grab und warte. Ich liebe es, an Halloween andere Leute zu erschrecken. Mein grösster Wunsch ist es, meine Eltern zu sehen.» Und: «Ich mag kein Wasser.» Das sagt Mumiku deshalb, weil ihr Sarkophag, der aussieht wie eine auf- und zuklappbare Abend­tasche, direkt an einem See liegt.

Detektiv im Hotelzimmer

Wochen zuvor: Die Primar­schüler wissen an diesem Montag nicht genau, was da mit dem Schachteltheater auf sie zukommt, das die beiden Klassenlehrerinnen Nicole Avigni und Norma Borghetti organisiert haben. Als die Kinder in ihr Klassenzimmer kommen, treffen sie da eine ihnen unbekannte Frau: Barbara Gyger. Die Figuren­theater-Spezialistin, welche die Schachteltheater-Projektwoche für Kindergarten- und Primarschulklassen entwickelt hat, ist mit zehn verschlossenen Schachteln erschienen. Sechs dürfen die Kinder auswählen. Gyger öffnet die Kartonboxen, und sechs ­verschiedene Welten mit je einer ­Figur tun sich auf. Mit diesen Figuren spielt nun Gyger eine ­Geschichte, die sich zwischen und in den Minitheaterbühnen entwickelt.

Die Kinder sind in ihren Bann gezogen. Für den nächsten Tag müssen sie sich ihr eigenes Schachteltheater ausdenken. ­Esranur hat sich für den Frühling und einen Schmetterling entschieden, bei Francesco soll es ein Detektiv sein, der in einem Hotelzimmer wohnt. Einen magischen Wald mit einem Fuchs setzt sich bei Domenik als Idee fest, und Eslem-Nur sieht vor ihrem geistigen Auge eine Höhle mit einem Monster.