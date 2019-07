«Ich bin einer, der nicht gerne alleine aufwacht»

Er besuchte die Basler Schulen – schon damals im klaren Bewusstsein: «Das Leben findet draussen statt. Dort kannst du wirklich lernen!» Er gründete eine Theatergruppe – «Marat/Sade»: «Wir spielten im Sommer im Kannenfeldpark. Der Ort war nicht ideal – vielleicht waren es auch unsere ausgesuchten Stücke nicht. Oder wir waren einfach zu schlecht. Jedenfalls gab es kaum Publikum. Und ich suchte nach einem geeigneteren Spielort …»

Nah am Ufer

Krattiger war klar: Er musste zum Puls der Stadt. Mitten ins Herz. Ins ­Zentrum. Die Steinenvorstadt wurde plötzlich zur ersten Boulevardmeile. Man atmete jetzt hier Leben in der Stadt. Aber ein Zuschauerpodium auf dem Markt oder Barfüsserplatz wäre zu kostspielig gewesen… Da kam ihm die Idee mit dem Rhein:

«Das war damals noch nicht die grosse Schlagader von Basel. Aber es gab Treppen am Rheinbord. Der Rheinweg lag nach seiner Drogenszenen-­Vergangenheit plötzlich wieder still und unberührt da. Postkartenidylle. Unangetasteter Hochglanz. Die Treppen schienen mir ideal für ein Publikum – also musste man die Szenerie eben auf das Wasser hinausbauen…»

Einfach war es nicht. Aber wenn Tino Krattiger einmal einen Plan im Kopf hat, hält ihn nichts: «Das erste Floss lag etwas weiter rheinabwärts als heute. Und nah am Ufer. Wir spielten dort zum ersten Mal. Als wir das Theater auflösten, war mir klar: kein Theater – sondern Musik. Klang, Gesang, Bands – sie sollen eine neue Welle am Rhein einläuten. Dem ­mediterranen Leben, in dem die Stadt langsam zu erwachen begann, gerecht werden. Es sollte ein magischer ­Moment auf dem Wasser entstehen, der die Menschen aller Generationen und Schattierungen auf einen einzigen Nenner abheben würde …»

Der Durchbruch

Das war vor 20 Jahren. Das erste Konzert – und es sollte schon damals für alle gratis sein –, die erste Saison also, puzzelte sich aus bunten Fetzen zusammen: Die Swiss Mariners traten auf…lokale Bands…es lief ganz gut an. Aber noch war da nicht der grosse Zug im Ganzen. «…dann hatten wir an einem Abend Stiller Has. Ich sah plötzlich, wie die Menschen über die Brücke strömten – es waren Hunderte, später tausend. Da wusste ich: DAS IST DER DURCHBRUCH!»