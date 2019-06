ICE ohne Halt in Basel SBB

Die deutschen ICE-Züge werden definitiv nicht über die geplante neue Herzstück-Strecke in Richtung Deutschland verkehren. Stattdessen sollen künftig einige der Direktverbindungen aus ­Zürich und Bern in Richtung Deutschland in Basel nur noch den Badischen Bahnhof bedienen. Dies erklärte Rudolf Dieterle, Koordinator Bahnknoten ­Basel an einem Vortrag an der Generalversammlung der Arbeits- und Interessengruppe Pro Herzstück in Basel.