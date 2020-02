Hören, klopfen und denken wie Bartók

Wenn zwei sich streiten, freut sich die Literatur. Am Freitag ­gerieten im Literaturhaus Basel zunächst die Pianistin Aglaia Graf und die Klarinettistin Rossana Rossignoli in einem Arrangement von Béla Bartóks «Rumänischen Volkstänzen» an­einander, später Axel Schacher und Yulia Kopylova in «Duos für zwei Violinen», und schliesslich versuchten es Graf, Rossignoli und Schacher in «Kontrasten für Violine, Klarinette und Klavier» mit einem Ménage à trois. Die Stimmen rieben sich, kämpften, es fielen harte Akzente und scharfe Dissonanzen. Und doch bestand kein Zweifel: Sie gehörten zusammen; Versöhnung möglich.