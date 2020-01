Höhere Beiträge an Basler Kunstverein und das Jüdische Museum

Den Kunstverein, die Trägerschaft der Kunsthalle Basel, möchte die BKK in den Jahren 2020 bis 2022 mit total 3,6 Millionen Franken unterstützen. Das wären jährlich 45'000 Franken mehr als vom Regierungsrat beantragt. Das zusätzliche Geld soll in den Renovationsfonds der Liegenschaft am Steinenberg fliessen, geht aus dem Kommissionsbericht hervor.

Dem Verein für das Jüdische Museum der Schweiz möchte die BKK insgesamt 560'000 Franken und damit jährlich 60'000 Franken mehr als vom Regierungsrat beantragt gewähren. Die Kommission möchte dem Museum, das rund 15 Prozent seines Jahresetats für Sicherheitsmassnahmen ausgeben muss, damit in seiner inhaltlichen Arbeit entgegenkommen.