Hilfsorganisation fordert Menschen zur Hausräumung auf

Ungefähr so ging es einem BaZ-Leser. «Muss ich meine Wohnung jetzt verlassen?», fragte er sich. Er erschrak zutiefst, als er den besagten Umschlag erhielt. Womöglich ging es 25'000 weiteren Personen in der Schweiz ähnlich.

Brief wird ernst genommen

An so viele Personen sendete die Hilfsorganisation Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) nämlich ihren Spendenaufruf, in dem eine Räumungsaufforderung simuliert wird. Die gewagte Aktion soll die Menschen wachrütteln und zum Spenden bewegen. Denn dem Volk Tupinambá im brasilianischen Amazonas, für deren Schutz man zahlen soll, werde mitunter tatsächlich mit illegalen Hausräumungen gedroht.

Der Leser, der den Brief der BaZ zukommen liess, mahnt, dass vor allem ältere oder beeinträchtigte Menschen die Post ernst nehmen würden: «Ich finde die Aktion höchst bedenklich.»

Die Non-Profit-Organisation ProSenectute setzt sich für das Wohl älterer Leute ein. Geschäftsführer Michael Harr pflichtet dem BaZ-Leser bei und bedauert, dass den Menschen mit so einem Brief zusätzlich Angst gemacht werde. «Die älteren Personen werden schon häufig mit Telefonanrufen oder Ähnlichem reingelegt.» In diesen Zeiten sei ein solch bedrohlich aussehender Brief eindeutig nicht angebracht.

«In Brasilien sind solche Schreiben Alltag, diesen Horror wollten wir auch den Schweizern aufzeigen.»Christoph Wiedmer, Geschäftsführer der Gesellschaft für bedrohte Völker

GfbV-Co-Geschäftsführer Christoph Wiedmer gibt zu, nicht so sehr an die älteren Menschen gedacht zu haben: «Wir wollten mit diesem einigermassen provokativen Aufruf die Bevölkerung aufrütteln und unseren Mitgliederstamm erweitern.» Die Organisation habe einige heftige Rückmeldungen bezüglich des Schreibens erhalten. Vor ­allem soll sich die ältere Generation gemeldet haben.

Generell habe die Aufregung aber nichts mit dem Alter zu tun, meint Michael Harr. Vielmehr gehe es darum, dass es Menschen gebe, die mit ernsthaften Problemen dieser Art zu kämpfen hätten. «Man soll einen solchen Spendenbrief nicht aus Angst öffnen», sagt er deutlich.

Augenscheinlich ist es schwierig, diesen Brief einer Hilfsorganisation zuzuordnen. Dazu muss man mindestens das Couvert öffnen.

Der Umschlag ist mit einem Stempel vom «Amt für Räumungsplanung und Umsiedlung» gekennzeichnet. Dieses Institut gibt es aber nicht. Für viele sei das nicht offensichtlich, meint Harr. «Die Post wirkt sehr offiziell.»

Das weitere Vorgehen müsse man neu abschätzen, sagt Christoph Wiedmer rückblickend. Er erklärt aber ausdrücklich, dass dieser provokante Weg absichtlich gewählt worden sei: «In Brasilien sind solche Schreiben Alltag, diesen Horror wollten wir auch den Schweizern aufzeigen.» Aber er räumt ein, die Situation unterschätzt zu haben. «Natürlich wollen wir die Menschen nicht erschrecken.»