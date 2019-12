Hier zieht das Sinfonieorchester Basel ein

Seit Jahren herrscht ein Mangel an Orchester-Proberäumen in der Region, der sich durch die baubedingte Stadtcasino-Schliessung nochmals verschärft hat. Doch die Erlösung naht: 2020 wird nicht nur Basels grösster Konzertsaal wiedereröffnet, sondern mit der Umnutzung von zwei leer stehenden Kirchen – der Don-Bosco-Kirche sowie der «Ersten Kirche Christi, Wissenschafter» am Picassoplatz – erhalten Musiker zusätzlich Luft.

In beiden Fällen geht es um millionenschwere Umbauprojekte mit mindestens einem grossen Proberaum. Daneben gibt es Platz für Notenarchive, Instrumentendepots, Büros für die Orchesteradministration sowie Infrastruktur, um kleine Konzerte durchzuführen. Während das Don-Bosco-Projekt privat finanziert wird, fungiert am Picassoplatz der Kanton Basel-Stadt als Bauherr. Als Hauptmieter ist dort das Sinfonieorchester Basel (SOB) vorgesehen.

Lichtdurchfluteter Saal

Ein Baustellenrundgang in der Ersten Kirche Christi zeigt: Das Orchester erhält mit dem zweistöckigen Kirchenbau nicht einfach ein neues Zuhause, sondern tritt zudem ein architektonisches Erbe an. Entworfen hat die Kirche der Schweizer Otto Rudolf Salvisberg (1882–1940), der in den 30er-Jahren auch als Hausarchitekt von Roche wirkte. Für den Pharmariesen entwarf er modern-schlichte, technisch avancierte Bürohäuser und Anlagen, die in Basel formbildend wirkten.

Schlicht, jedoch alles andere als unterkühlt wirkt Salvisbergs Kirche. Dank seitlichen Fensterfronten wird der Hauptsaal von Licht durchflutet. Längsbalken an der Holzdecke und die rhythmisierten Fensterfronten betonen die Raumtiefe des Saals. Das Spiel mit Proportionen und Licht verleiht dem Gebäude zudem eine gewisse Leichtigkeit.

Im oberen Stock wartet ein nicht minder lichter Raum. Hier veranstaltete die Freikirche früher ihre Sonntagsschule. Ursprünglich sollte daraus ein zweiter Proberaum werden. Dieser hätte jedoch besondere Massnahmen erfordert, um ihn vom unteren Hauptsaal akustisch zu isolieren. Mit einem solchen Eingriff war der Denkmalschutz nicht einverstanden. Stattdessen zieht nun das Orchesterbüro mit seinen 18 Mitarbeitern dort ein. Nicht zuletzt wegen solcher Komplikationen verzögerte sich der Kirchenumbau um drei Jahre. Bezüglich der Kosten für die Kirchenrenovierung, die der Kanton veranlasst hat, herrscht Intransparenz (siehe Box).