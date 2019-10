Hier kommen Whisky-Fans auf ihre Kosten

Es ist ein schönes Jubiläumspräsent, das sich Pascal Kunz und Daniel Mumenthaler da gönnen: Eine neue Bar am Barfi, etwas kleiner und feiner als ihre erste - das «Hinz & Kunz» in der Markthalle. Dafür mit einem Fumoir und einem Zigarren-Humidor ausgestattet, eingerichtet wie ein Wohnzimmer mitten in der Stadt, und doch etwas abseits von Hektik und Trubel. Ausserdem – auch für die beiden Nachtschwärmer wichtig – mit längeren Öffnungszeiten: «So ganz uneigennützig ist das nicht», sagt Pascal Kunz lachend: «Wenn immer wir die Bar in der Markthalle schliessen und alles geputzt ist, sind die meisten Grossbasler Betriebe bereits zu, das Team aber gewillt, noch irgendwo gemeinsam einen Absacker zu trinken. Nun haben wir endlich eine Bar ganz nach unserem Gusto, wo wir dies tun können.»