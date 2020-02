«Hier ist es nur schmuddelig!»

Der Hauch der grossen weiten Welt schlägt den Besuchern entgegen, die sich in der Markthalle vis-à-vis dem Basler Hauptbahnhof verköstigen. Und bleibt nachhaltig in der Kleidung haften. Die Aktiv-Kohlefilter in den Abzugshauben über den Kochfeldern mögen dem Privatzweck genügen; im Gastrobetrieb der Markthalle reichen sie nicht aus. Es stinkt.