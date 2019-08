Hier hat Baseldeutsch das Sagen und Singen

Jeden Mittwoch unternimmt die fünfjährige Lea mit ihrem Grossvater Edgar einen Stadtspaziergang. Diesmal starten die beiden im Rathaus. Und ehe sie es sich versehen, fliegt ein Papagei aus der Fassadenmalerei des Innenhofs auf die beiden zu. Rico heisst er, plappert viel, bietet sich aber auch als Stadt­führer an. Und so spazieren Lea und Edgar gemeinsam mit Rico durch die Stadt, treffen auf Elefanten und Fledermäuse, Falken und Löwen. Dabei erzählt jedes Tier auf Baseldeutsch seine Geschichte in Form eines Lieds.