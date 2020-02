Hier brennt ein Elektroauto in Basel

Bis zum Jahr 2023 will die Post in der Paketzustellung bis zu 400 Lieferwagen mit Elektromotor einsetzen. Als erstes wird der Liefer- und Abholservice gemäss Flüeler in den vier grossen Städten Zürich, Genf, Basel und Bern auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Bereits seit 2016 verkehren in der Briefzustellung keine Roller mehr mit Benzinantrieb: Sämtliche 6000 Dreiradroller werden von einem Elektromotor angetrieben.