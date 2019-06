Heizen mit Eis

76000 Liter Wasser in einem Tank unterhalb der Tiefgarage. Eine rund vier Quadratmeter grosse Öffnung gewährt einen Blick auf die beeindruckenden Dimensionen. Man hat das Gefühl, dem Vereisungsprozess zuschauen zu können. Martin Omlin, Inhaber und Geschäftsführer der Omlin Energiesysteme AG mit Sitz in Birsfelden, die das Heizungssystem realisiert hat, muss schmunzeln. «Das geht nicht so schnell, dass man dies beobachten könnte.»