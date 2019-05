Heimkehren auf Zeit

Die Frau im luftigen Kleid heisst Anmari Mëtsa Yabi Wili. Seit zehn Jahren lebt sie immer wieder auf dem alten Tanker aus Holland, den sie Lorin getauft hat. «Mein Baby», sagt sie. Ausgekleidet mit einer silbernen Folie, hat sich Wili ihren Frachter so eingerichtet, wie es ihr gefällt: Kunstwerke zieren die Wände, Skulpturen schmücken den Raum und allerlei Instrumente stehen herum. Damit sie auch darauf wohnen kann, hat es alles, was es braucht: vom Bett über eine Küche bis zur Badewanne.

Der Steinway-Flügel wird in das Innere des Schiffes gehievt.

Lange Odyssee

Lorin ist zurück, und das mit einer geballten Ladung Kultur. Vom 6. bis zum 22. Juni wird er zur Bühne für Live-Performances, Konzerte, Ausstellungen und Partys. Zwischen der Uferstrasse am Hafen und dem Hotel Les Trois Rois tuckert er Abend für Abend durch die Basler Innenstadt. Begleitet von zwei elektronischen Instrumenten namens Ondes Martenot, schweben Tänzer des Theaters Basel über das künstlerisch beleuchtete Deck. Zurück an der Uferstrasse, verwandelt sich das Schiff in eine begehbare Bar.

Für die gebürtige Luzernerin ist es ein Heimkehren in ihre Wahlheimat. Letztes Jahr musste sie die Region mit ihrem Frachtschiff verlassen. Nach ihrem siebenjährigen Aufenthalt in Huningue (F) und zwei Jahren in Grenzach-Wyhlen (D) wurde ihr kein weiterer Liegeplatz gewährt. Auch in Basel selber nicht. Ihr unkonventioneller Kahn passte nicht in das Konzept der reglementierten Basler Schifffahrt. So musste sie nach Strassburg ausweichen.

Wilde Lebensgeschichte

Eine wilde Lebensgeschichte prägt die Frau, die ihr Alter nicht preisgeben will. «Ich will nicht schubladisiert werden», erklärt sie. Generationen würden für sie nicht existieren.

1980 zog sie für das Studium an der Musikakademie nach Basel, wo sie ihre Liebe zur zeitgenössischen Kunst entdeckte. Sie fing an, aus dem strengen Raster der klassischen Musik auszubrechen und experimentierte in allen erdenklichen Sparten der Kunst. 2005 verschlug es sie nach Peru. Im Dschungel, so erzählt sie, hätten die Dorfältesten eines Schamanenstammes sie getauft. «Mëtsa Yabi bedeutet der Schlüssel zur Porte der Schönheit, das gefällt mir.» Zurück in der Schweiz, entschied sie sich, ihren neuen Namen zu behalten.

Eine Tonne Kies

Inspiriert vom peruanischen Verständnis für Freiheit, beschloss sie, einen Ort zu suchen, wo ihrer kreativen Arbeit keine Grenzen gesetzt werden. Ein Schiff war dafür ideal. Keine Nachtruhe, genügend Platz und keine direkten Nachbarn, auf die sie Rücksicht nehmen muss, so stellte sie sich das Leben auf einem Frachter vor. Es ist ihr wichtig, zu betonen, dass es sich nicht um ein Wohnschiff handelt: «Es ist und bleibt ein Frachtschiff. Ich bin keine Vagabundin oder Abenteurerin, das Schiff ist mein Arbeitsplatz.»