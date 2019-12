«Heb di fescht» – Die Plakette 2020 ist da

Sie sahen sich nicht enttäuscht; die Plakette stiess auf ihr Wohlgefallen. Unter dem Motto «Heb di fescht» zeigt sie ein fünfköpfiges Fasnachtsziigli, das – auf einem E-Trottinett balancierend – den Spalenberg hinuntersaust: Ein Clown mit einer Steckenlaterne, auf der das Signet der Fussgängerzone prangt, steuert das Gefährt. Vor seinen Füssen kauert ein Binggis mit Schachtellarve, der Räppli wirft, dahinter pfeift ein Harlekin auf dem Piccolo, während ein Tambourmajor neben ihm mit dem Stock den Takt angibt. Und zuhinterst steht ein Waggis und trommelt.

Wer ein gutes Erinnerungsvermögen hat, dem werden der uniformierte Tambourmajor mit Schnautz und die Schachtellarve bekannt vorkommen, denn sie sind auch auf der Plakette aus dem Jahr 2000 zu finden. Dort gässlet ein Ziigli unter dem Motto «Mer kemme uff d Wält» über die Erdkugel. Ein Zufall ist das nicht, denn geschaffen hat die jetzige Plakette und jene von damals Kurt Walter.

Bild: Dominik Plüss

Walters Vierte

Mit dem aktuellen E-Trottinett ist dem 69-jährigen Grafiker bereits die vierte Plakette geglückt. Die erste war eben jene im Jahr 2000, die zweite – unter dem Motto «Näbe de Schiine» und in Koproduktion mit Martin Schoch – folgte 2005. Und im Jahr 2013 reüssierte Walter mit der Darstellung einer alten Tante und eines Chienbääse-Trägers, die unter dem Titel «Zu mir oder zu dir?» auf die Idee einer Kantonsfusion zwischen den beiden Basel anspielte.

Wegen eines Besuchs der Salzburger Festspiele sei er diesmal zeitlich sehr knapp dran gewesen, sagte Walter zu den Medien. Nur mit Mühe habe er den Entwurf, dessen erste Skizzen noch in Salzburg entstanden seien, rechtzeitig Anfang August einreichen können.

In der Fasnachtszene ist Kurt Walter jahrzehntelang bekannt gewesen – nicht nur als Schnitzelbänkler und Laternenmaler, sondern auch als Schauspieler am Charivari und am Drummeli. Inzwischen hat er sich als Aktiver von der Fasnacht zurückgezogen. Schauspielerisch aber will er es im nächsten Jahr noch einmal wissen: Zusammen mit Marcel Mundschin plant er, im Freien Theater Therwil die Komödie «Die Sunny Boys» auf die Bühne zu bringen.