Hallo Velo – Adie Brino

Marc ist mittlerweile verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Münchenstein; seine Jugend an der Dammerkirchstrasse in Basel aber wird er immer mit einem Namen in Verbindung bringen: René Brino – und seinem Veloladen an der Ecke zur Burgfelderstrasse. Einen grossen Teil seiner Freizeit hat Marc in diesem Laden verbracht, diesen unverwechselbaren Geruch von Gummi und Schmieröl einge­atmet, an Naben und Speichen geschraubt und sich schon ein wenig erwachsen gefühlt.