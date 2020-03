Hafen-Abstimmung: Besser fundiert als schnell Zum Glück lässt sich die Basler Regierung nun doch noch auf einen breiten Abstimmungskampf ein. Denn die Abstimmung ist von grosser Bedeutung für den Kanton.

Über die zukünftige Entwicklung von Gateway Basel-Nord gibt es je nach Standpunkt die unterschiedlichsten Szenarien. Nicole Pont

«Die freie Meinungsbildung ist nicht gewährleistet», hat der Bundesrat am 17. März festgehalten und die auf den 17. Mai terminierte Abstimmung über die Begrenzungsinitiative der SVP und zwei weitere Vorlagen verschoben. Ausserordentliche Situationen erfordern ausserordentliche Schritte: Auf Widerstand oder Kritik ist die Landesregierung wegen der Verschiebung nicht gestossen.

Umso merkwürdiger ist es, dass die Basler Regierung zunächst an der kantonalen Abstimmung über das Hafenbecken 3 festhalten wollte – bevor sie zwei Tage später, zu ungewöhnlicher Abendstunde, einlenkte und beschloss, die kantonale Abstimmung doch auch noch zu verschieben.

Dieses unverständliche Manöver war der Schlusspunkt hinter ein demokratisch fragwürdiges Verhalten der Regierung. Bereits mit dem zuvor ungewöhnlich kurzfristig angesetzten Abstimmungstermin hatte sich die Regierung in die Nesseln gesetzt. Wollte sie damit einen breit geführten Abstimmungskampf vermeiden? Eine Abstimmung über ein Referendum anzusetzen, bevor die Referendumsunterschriften eingereicht sind, entspricht nach Schweizer Massstäben nicht demokratischen Gepflogenheiten. Auch die Verfassung des Kantons Basel-Stadt hält klar fest: «Die Stimmberechtigten haben Anspruch darauf, dass bei Abstimmungen und Wahlen der Wille ihrer Gesamtheit zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gelangt.»

Es ist unbestritten, dass die Abstimmung über das Hafenbecken 3 für die Entwicklung des Kantons von grosser Bedeutung ist. Das gilt allerdings ebenso für die verschobene eidgenössische Abstimmung über die Begrenzungsinitiative, denn die Zukunft der bilateralen Verträge dürfte für die Schweiz von noch herausragenderer Bedeutung sein.

Deshalb kann von einer Regierung – ob auf Bundes- oder Kantonsebene – erwartet werden, dass sie gerade bei einer umstrittenen Vorlage eine breite demokratische Auseinandersetzung ermöglicht. Auch den Bundesrat dürfte die Verschiebung der Abstimmung schmerzen, riskiert er doch damit neue Probleme mit der Europäischen Union.

Gerade weil bei der Abstimmung über das Hafenbecken 3 die Meinungen weit auseinanderliegen, kommt einem breit geführten Abstimmungskampf mit Informationsveranstaltungen, Podiumsgesprächen, Leserbriefen, Diskussionen in den sozialen Medien, Plakatkampagnen und einem ausgedehnten Austausch in der Bevölkerung grosse Bedeutung zu. Auch eine Kantonsregierung, die für ein Projekt wie das Hafenbecken 3 einsteht, sollte daran interessiert sein, dass die Bevölkerung informiert ist und mit Überzeugung entscheiden kann.

Während die einen die Umweltfreundlichkeit der Schifffahrt herausstreichen, halten andere diese für den grössten Klimasünder.

Heute ist festzustellen, dass die Meinungen zum Hafenbecken 3 quer durch die politischen Parteien oder die betroffenen Organisationen gehen. Das Referendumskomitee ist ­äusserst heterogen zusammengesetzt. Umweltschutzorganisationen und wirtschaftliche Interessenträger, die sonst meist unterschiedliche Ansichten haben, sind darin vertreten. In den bürgerlichen Parteien gibt es Befürworter und Gegner.

Die Handelskammer beider Basel ist dafür, die Wirtschaftskammer Baselland dagegen. Bei den Grünen kämpfen nationale Politiker gegen lokale, die Alpeninitiative gegen Pro Natura; und auch bei der SP, deren Regierungsräte die Vorlage verantworten, sorgt man sich um die partei­interne Einigkeit.

Während die einen um die Trockenwiese von nationaler Bedeutung bangen, glauben andere, diese sei nur vorgeschoben. Während die einen die Umweltfreundlichkeit der Schifffahrt herausstreichen, halten andere diese für den grössten Klimasünder. Die Prognosen zur Verlagerung von der Strasse auf die Schiene gehen meilenweit auseinander. Um die Frage des Marktzugangs ist ein breiter Streit unter den betroffenen Akteuren entbrannt.

Über die zukünftige Entwicklung von Gateway Basel-Nord gibt es je nach Standpunkt die unterschiedlichsten Szenarien. Und selbst bei den neuen Möglichkeiten für die zukünftige Stadtentwicklung, wenn die heute beanspruchten Flächen am ­Klybeckquai, auf der Westquai-­Insel und am Dreiländereck frei werden, sind die Vorstellungen höchst verschieden.

Kurz: Es stehen so viele Fragen an, dass eine breite Debatte nötig ist. Dafür ist nicht nur diese heillose Corona-Zeit ungeeignet, dafür braucht es danach auch eine angemessene Zeitspanne für die politische Auseinandersetzung und die Meinungsbildung in der Bevölkerung. Auch die Basler Regierung müsste an einem fundierten Entscheid interessierter sein als an einem möglichst schnellen.

