Haben die Bürgerlichen resigniert?

Neben der Übermacht der Linken in Basel haben die Bürgerlichen auch selber einiges dazu beigetragen, um die Situation für sie noch vertrackter zu gestalten. Obwohl der Name von Patricia von Falkenstein als mögliche Gegenkandidatin schon sehr früh kursierte, dauerte es lange, bis die Grossrätin und Präsidentin der Liberal-­Demokratischen Partei ihre Ständeratsambitionen offiziell bekannt gab. Die Parteien rechts von der SP stritten um Listenverbindungen bei den Nationalratswahlen. Irgendwann wurde von Falkenstein ungeduldig und klagte: «Jede Partei denkt in erster Linie an sich selber, dabei sollten doch jetzt alle über ihren Schatten springen.»

LDP kämpft aus einer Position der Schwäche

Am Ende kam eine Allianz aus FDP, LDP, CVP, GLP, BDP und EVP zustande. Zudem schlossen sich die GLP, BDP und EVP zu einer Unterliste zusammen. Nicht dabei die SVP. Verärgert über den Ausschluss, beschloss sie eine eigene Ständeratskandidatur, nominierte die Grossrätin und frühere Fechtmeisterin Gianna Hablützel und schwächte damit zusätzlich von Falkensteins Stellung.

Die LDP und ihre Verbündeten kämpfen im Herbst also klar aus einer Position der Schwäche heraus. Das schlägt sich auch in ihrem Wahlkampf nieder. Anstatt die eigene Kandidatin voranzutreiben und deren Leistungen aufzuzeigen, greifen sie Eva Herzog an. Allerdings nicht inhaltlich, was vor Wahlen nicht nur legitim ist, sondern sogar erwartet wird. Sie geben Warnungen an die Wähler aus. FDP-Präsident Luca Urgese befürchtet etwa, dass Herzog, frei vom Kollegialitätsprinzip, in Bern plötzlich «extreme linke Anliegen» unterstützen könnte. Es ist, wie wenn Coop, anstatt für das eigene Produkt zu werben, seinen Kunden sagen würde: Kaufen Sie keinen Salat in der Migros, Sie könnten davon Durchfall bekommen.

Charismatisch, beliebt und gut vernetzt

Wieso sie Patricia von Falkenstein wählen sollten, auf diese Frage bekommen die Basler Wähler jedoch kaum eine Antwort. Dabei gäbe es durchaus nennenswerte Punkte. Die Liberale ist charismatisch, beliebt und in Basel sehr gut vernetzt. Sie ist eine erfolg­reiche Kantonalparteipräsidentin: Unter ihrer Leitung haben die Liberalen in den letzten Jahren sämtliche Wahlen gewonnen, auf Kantons-, Stadt- und Gemeindeebene.

In der Uni-Debatte und vor allem im Kampf gegen die sparwütigen Baselbieter trat von Falkenstein als überzeugte Lokalpatriotin auf und spielte an der Seite ihres Parteikollegen, dem früheren Erziehungsdirektor und heutigen Nationalrat Christoph Eymann, eine prominente Rolle. Im Grossen Rat führt zudem kaum ein Weg an der LDP-Chefin vorbei, wenn es darum geht, Allianzen zu schmieden und Mehrheiten zu finden. Sie gilt als kompromissfähig, ist sozial und zugleich wirtschaftsfreundlich. Gerne und oft wiederholt sie: «Das Geld kommt von der Wirtschaft. Nur dank ihr können wir uns soziale oder Umweltprojekte leisten.» Die Politikerin vertritt zwar bürgerliche Werte, distanziert sich aber in wirtschafts-, sozial- und umweltpolitischen Fragen klar von den extremen Forderungen der SVP.