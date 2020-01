«Guckloch» reicht nicht zum Autofahren

Zu Beginn der Woche hat die Polizei in der Bäumlihofstrasse und in der Gärtnerstrasse in Basel Kontrollen durchgeführt, hauptsächlich wegen vereisten Frontscheiben. Die meisten Lenker, die ihre Autoscheibe nicht vorschriftsgemäss gereinigt hatten, kamen mit einer mündlichen Verwarnung davon.