Grosser Überschuss in Basel-Stadt

Wie die Finanzdirektorin ausführte, sei der Überschuss im Wesentlichen sogenannten Einmaleffekten zu verdanken. Zu den Einnahmen der Steuern von rund 3,3 Milliarden Franken ­hätten die Unternehmen 319 Millionen Franken mehr beigesteuert als vorhergesehen. Diese Summe sei vor allem darauf zurückzuführen, dass alte Steuerveranlagungen aus den Jahren 2015 und 2016 abgeschlossen werden konnten.

Ebenso haben ausserordentliche Immobilientransaktionen wie der Verkauf von Flächen auf dem Klybeckareal und Grundstückgewinnsteuern der Kasse mehr Geld eingebracht. Hinzu kommt das zweckgebundene Betriebsergebnis des Kantons. Dieses ist um 48,6 Millionen besser ausgefallen als prognostiziert. So verzeichnete etwa die Sozialhilfe weniger Fälle und konnte 18,5 Millionen Franken einsparen. Auch bei den Ausgaben für die Verbilligungen der Krankenkassenprämien gab der Kanton 13 Millionen weniger aus. Einen Beitrag zum positiven Abschluss leistete auch die Schweizerische Nationalbank, die mit 30,5 Millionen Franken fast doppelt so viel an den Kanton ausschüttet wie budgetiert.

Mehr an arme Kantone

Rechnet das Finanzdepartement die Einmaleffekte weg, resultiert noch immer ein stattlicher Überschuss von 283 Millionen Franken. «Mit dem Ergebnis konnten wir die Nettoschuldenquote abbauen. Sie liegt mit 1,5 Promille auf einem historischen Tief», sagte Soland. In Zahlen ausgedrückt seien es 675 Millionen Franken, um welche die Schulden abgenommen hätten.

Den höheren Einnahmen stehen natürlich auch höhere Ausgaben gegenüber. So muss ­Basel-Stadt künftig mehr Geld in den nationalen Finanzausgleich einzahlen. Der Regierungsrat hat hierfür Rückstellungen in der Höhe von 73 Millionen Franken gebildet.

Erfreulich präsentieren sich auch die Zahlen für die Ausgaben in den Departementen. Gegenüber dem Budget resultierte ein Plus von 49 Millionen Franken, die die sieben Abteilungen weniger ausgegeben haben. Das teuerste Departement ist das Erziehungsdepartement mit den Schulen. Es kostete im 2019 insgesamt 1183 Millionen Franken. Allerdings ist gemäss Soland auch dort Geld eingespart worden, weil weniger Schüler als prognostiziert den Schulunterricht besuchten. Das Erziehungsdepartement beansprucht rund ein Drittel sämtlicher Kosten aller Departemente für sich. Am günstigsten ist das Finanzdepartement mit knapp 122 Millionen, gefolgt vom Präsidial- und dem Bau- und Verkehrsdepartement.

Soland richtete den Blick auch auf die kommenden Rechnungen der nächsten Jahre. Gemäss einer Hochrechnung des Finanzdepartements soll für das Jahr 2020 ein Überschuss von 290 Millionen und für das 2021 einer von 200 Millionen Franken resultieren. Für die Jahre danach prognostiziert Soland ein ausgeglichenes Ergebnis.

Wundertüte Corona-Krise

Völlig unklar ist im Moment, wie sich die Corona-Krise auf die finanzielle Situation auswirken wird. Mehrkosten für das laufende Jahr und sinkende Steuereinnahmen wegen der schlechteren Konjunktur sind in den Prognosen noch nicht eingerechnet.

Auf jeden Fall hat die Regierung beim Krisenfonds eine ausserordentliche Erhöhung von fünf Millionen Franken gesprochen. Der Gesamtbetrag steigt damit auf rund 39 Millionen Franken. Diese Mittel sollen vorerst der Finanzierung von Löhnen und anderen Ausbildungskosten von Lernenden in Betrieben dienen, die wegen des Coronavirus wirtschaftliche Schäden erleiden. Wie genau, das sei noch zu klären. «Der Kanton Basel-Stadt kann bei der Corona-Krise einwirken und das bewältigen», sagte Soland.

Der Regierungsrat sei auf Hochtouren am Arbeiten und wolle nächste Woche neue Massnahmen kommunizieren.