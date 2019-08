Grosse Augen und ein wuselnder Erziehungsdirektor

Das Schulhaus hat sich gemausert. War es früher ein seelenloser Betonklotz, strahlt es seit der Renovation vor einigen Jahren eine gewisse Wärme aus. Dazu tragen auch die Lehrkräfte bei, die sich sichtlich bemühen, auch zurückhaltenden Kindern die Angst zu nehmen. «Jetzt seid auch ihr Brunnmatt-Kinder», sagte die Co-Schulleiterin Colette Knecht zu ihnen.

Reichtum für die Stadt

Erziehungsdirektor Conradin Cramer freute sich selber wie ein kleines Kind, als er seine An­sprache hielt: «Man könnte doch jeden Montag mit solch zufriedenen, singenden Kindern die Woche beginnen», schlug er vor. Und schwärmte: «Das ist ein Reichtum, den wir da haben.»

Und dann wuselte er begeistert mit den neuen Schülern mit, als sie ihre Lehrerin suchten, freute sich mit, als sie ihre Sonnen­blume in Empfang nahmen und unter dem Dach der schützenden Arme ihrer älteren Mitschüler hindurch in das Schulhaus ­traten.

Gemessen an den Kinderchen wird Basel tatsächlich immer ­reicher. Waren es im 2018 noch 1511 Kinder, die in Basel neu in die Primarschule kamen, sind es in diesem Jahr schon 1650. Das ist ein neuer Rekord. Insgesamt gehen in der Stadt jetzt über 20'000 Kinder in die Volksschule.

Doch diese Schülerinnen und Schüler wollen auch untergebracht sein. Daher ist der Kanton gefordert, den nötigen Schulraum zur Verfügung zu stellen. Verschiedene Bauprojekte sind dafür in der Pipeline oder schon realisiert. Conradin Cramer erwähnte dazu die Bauten des Hochburg-Schulhauses, die in Rekordzeit fertiggestellt wurden und jetzt bezugsbereit sind.