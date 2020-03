Giftige Dämpfe in Fitnesscenter

Eine Angestellte eines Fitnesscenters an der Heuwaage hat am Sonntag eine Sprühflasche mit Reinigungsmittel aufgefüllt. Gemäss der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt kam es dabei zu einer chemischen Reaktion mit giftigen Dämpfen. Laut ersten Abklärungen befand sich in der Flasche noch eine kleine Menge Substanz, die mit der hinzugegossenen Flüssigkeit reagierte. Die 51-Jährige atmete die giftigen Dämpfe ein und musste zur Kontrolle auf die Notfallstation gebracht werden. Vier weitere Mitarbeitende wurden vom Notarzt vor Ort untersucht.