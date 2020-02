Gérard Loch – der Coiffeur der Prominenten

Das Haar ist weiss geworden. Aber Schnitt und Schritt noch immer forsch. Die Haltung kerzengerade – der Sportstyp eben. Auch mit 85 Lenzen.

Kaffee? – Nein. Er bestellt einen Roten Süssen.

Roter Süsser?

«Ja. Rotwein mit Citron-Mineral­wasser. Das habe ich hier in der Kunsthalle schon vor 50 Jahren bestellt. Ich trinke eh kaum Alkohol – aber ­Roter Süsser, so etwas schmeckt mir …»

Gérard hat die Trommel stets für die andern gerührt. Er hat sich in den Hintergrund gestellt – und im Vordergrund Fäden gezogen. Profitiert haben immer die andern.

Er lacht: «Es macht mir einfach Freude, wenn ich irgendwie helfen kann … und ich habe im Leben Glück gehabt. Viel Glück. Da sollte man grosszügig sein– und etwas zurückgeben.»

Günter Wagner, der bekannte Figaro in Basel, riet ihm: «Komm ins Dreiländereck! – Das Leben hier ist anders. Und gut …»

DIE KINDHEIT WAR GRAU. KRIEGSENDE IN DEUTSCHLAND: «Wir hatten buch­stäblich nichts zu essen … sie hofierten die Bauern, weil die Fleisch vertickern konnten. Im Gymnasium hatten wir arme Schlucker aus der Stadt nichts verloren …»

Er hat das Abitur machen ­wollen – dann aber Coiffeur gelernt:

«Es war das Letzte, was ich wollte. Es blieb mir aber nichts anderes übrig. Ich hasste meinen Beruf – aber ich liebte die Menschen unter den Haaren. Das hat alles erträglicher gemacht …»

«Eigentlich wollte ich nach Malmö auswandern … Schweden …war irgendwie meine Traumvorstellung. Vermutlich wegen der schönen Frauen … Aber als Deutscher bekam ich keine Arbeitsbewilligung. Also fuhr ich nach Basel. In der Tasche hatte ich 15 Mark – und kein Mensch holte mich am Bahnhof ab! Da fiel mir das Herz ganz zünftig in die Hose.»