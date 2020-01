Fussgänger bei Unfall mit Auto verletzt

Ein Fussgänger ist in Kleinbasel bei einem Unfall mit einem Auto erheblich verletzt worden, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitagmorgen mitteilte. Der Unfall habe sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 23.30 Uhr auf der Verzweigung Hochbergerstrasse/Freiburgerstrasse ereignet. Der Mann sei von der Sanität in ein Spital gebracht worden. Der genaue Hergang ist den Angaben der Polizei zufolge unklar. Es werden Zeugen gesucht (Tel. 061 699 12 12, E-Mail: KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch).